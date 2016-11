Baiersbronn Bewahrung der Schöpfung konkret

Im Unterricht hatten die Konfirmanden den Kurzfilm "Plastic Planet" gesehen, der eindrucksvoll zeigt, wie die Meere in Plastikmüll versinken. Besonders schädlich sind die hauchdünnen Plastiktüten, mit denen Gemüse oder Obst verpackt wird. Sie zersetzen sich im Meer in winzige Partikel, die von den Meerestieren aufgenommen werden und so auch in die menschliche Nahrungskette geraten. Viele Fische und Seevögel verenden daran.

Deshalb stellten sich die Jugendlichen die Frage: Was kann man tun, um gerade diese dünnen Tüten zu vermeiden? Doch bei der Frage blieb es nicht: Die Konfirmanden waren eifrig dabei, Säckchen aus Gardinen zu nähen, auf die man genauso wie auf die dünnen Tüten das entsprechende Etikett kleben kann. Die Gardinensäckchen sind zudem waschbar und können immer wieder verwendet werden.

Die Jugendlichen wollen ihre Eltern, Freunde, Bekannten und vielleicht sogar die Einzelhändler vor Ort darauf aufmerksam machen, dass jeder auf diese Weise einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung leisten kann.