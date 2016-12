Baiersbronn Bewaffneter Überfall auf Kiosk

Einwohner sind beunruhigt

Bei der Filiale von "Ziegler’s Backstube", auf der anderen Seite der Schienen, sei in den letzten zwei bis drei Jahren dreimal eingebrochen worden, sagt Julia Finkbeiner, stellvertretende Filialleiterin. "Seither wurde viel in die Sicherheit investiert, zum Beispiel haben wir inzwischen einen Tresor. Trotzdem fühlen wir uns nicht immer wohl." Sie erzählt weiter: "Es ist komplett dunkel hier auf dem Platz vor der Filiale. Es gibt kaum Wohnhäuser und Straßenlaternen. Ich traue mich gar nicht, weiter hinten zu parken, also parke ich direkt vor dem Geschäft."

Auch in der benachbarten "Alten Markthalle" sind die Mitarbeiter beunruhigt. "Wir haben einen alarmgesicherten Tresor, und alles wird kameraüberwacht. Aber ein bisschen Angst ist trotzdem schon da", sagt eine Mitarbeiterin. "Ich bin immer mit meinem Hund unterwegs", erklärt eine Baiersbronnerin, "deshalb fühle ich mich sicher. Allerdings bin ich nachdenklich geworden."

Um 11 Uhr war das Polizeiabsperrband am Kiosk wieder weg, die ersten Zigaretten wurden wieder verkauft. Vor einem Monat gab es bereits Aufregung in Baiersbronn. Damals ist laut Polizei ein 24-Jähriger mittags von drei Männern zu Boden geworfen und ausgeraubt worden. Entgegen anderslautender Gerüchte gibt es in diesem Fall noch keinen Verhaftungserfolg. Die Täter des gestrigen werden wie folgt beschrieben: Sie trugen während der Tat schwarze Hosen und schwarze Bomberjacken. Sie waren mit Überziehmasken bekleidet und dürften südländischer Herkunft sein. Einer der Täter war etwa 180 Zentimeter groß, leicht untersetzt und kräftig. Der Andere war etwa 185 Zentimeter groß und schlank. Über das Alter der beiden ist bislang nichts bekannt.

Zeugen, die im Umfeld des Bahnhofs verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, können sich bei der Polizei Freudenstadt, Telefon 07441/53 60, melden.