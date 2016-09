Baiersbronn Berührende Bilderreise durch Dorfgeschichte

Morlok hatte rund 350 Bilder vorbereitet und präsentierte unbebaute Flächen, alte Bauernhöfe und winterliche Traumlandschaften, Langholztransporte mit den Ochsen oder den Viehmarkt in der Mitte eines belebten Oberdorfs –­ Szenen, die heute kaum noch vorstellbar sind, wurden auf der großen Leinwand wieder lebendig. Hart arbeitende Menschen und urige Gasthöfe, die Oberdorfstraße als Schauplatz eines großen Langlauf- oder Skirollerwettkampfs, aber auch alte Urkunden und Postkarten hatte Morlok in seinen Vortrag eingebunden. Die Schwarz-weiß-Fotos, geschossen zwischen Ende des 19. und Mitte des 20. Jahrhunderts, zeigten viele Motive aus der Heimat, doch erst die Überblendungen in die heutige Zeit sorgten für den nötigen Aha-Effekt.

Teilweise sind immer noch Reste der alten Gebäude zu erkennen, und Morlok schaffte es mit geschickten Überblendungen, jene Fragmente der Vergangenheit wieder sichtbar zu machen. Alte Fensterbögen einer Autowerkstatt oder der immer noch bestehende Heuaufzug trugen dazu bei, Bilder der Vergangenheit wieder in die Gegenwart zu holen.

Auch der feierliche Einbau der neuen Kirchenglocken 1950 war zu sehen. Dazu hatte Jürgen Morlok die technischen Details parat. "Die Glocken haben rund 1700 Kilo gewogen und wurden mit Hilfe eines Flaschenzugs in den Glockenturm gezogen", berichtete er. Auch große regionale Ereignisse fehlten nicht, denn die Eröffnung der Murgtalbahn im Jahr 1901 war ebenfalls in dem großen Schwarz-Weiß-Bilderreigen festgehalten.

"Ich freue mich auch in Zukunft über jeden Hinweis und jedes Bild", so Jürgen Morlok am Ende seiner Bilder-Zeitreise. Nachdem noch die Bilder des aktuellen Kalenders für das Jahr 2017 mit dem Thema "Menschen" vorgestellt worden waren, gab es großen Applaus für den Bildervortrag.