Unter dem Motto "Jazz meets Church" veranstaltet die katholische Kirchengemeinde Baiersbronn/Seewald am kommenden Freitag, 7. Oktober, in der katholischen Kirche am Pappelweg in Baiersbronn ein Benefizkonzert mit der Kepler-Bigband des Kepler-Gymnasiums Freudenstadt. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Die Kepler-Bigband unter der Leitung von Christof Ruetz hat beim Landeswettbewerb "Jugend jazzt" im November des vergangenen Jahres den ersten Platz belegt und ist somit das beste Jugendjazzorchester Baden-Württembergs. Beim Bundeswettbewerb im Februar dieses Jahres erspielte sich die Band den sechsten Platz. Nach dem Konzert besteht die Möglichkeit, den Abend bei einem Büfett ausklingen zu lassen. Der Erlös des Benefizkonzerts ist zugunsten der Renovierungsarbeiten am Gemeindezentrum in Baiersbronn. Foto: Kepler-Bigband