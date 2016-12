Baiersbronn. Das vorweihnachtliche Konzert des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums findet am kommenden Dienstag, 20. Dezember, ab 19 Uhr in der evangelischen Marienkirche in Baiersbronn statt. Für das Konzert haben mehr als 100 musizierende Schüler des Gymnasiums ein besinnliches und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Bei dem Benefizkonzert treten die Musikgruppen der Schule, der Unterstufenchor, der Mittel- und Oberstufenchor, die Bläser-AG und die Singeklassen auf. Mit den Spenden wird zum einen die Arbeit der Kinder-Werkstatt Eigen-Sinn mit den unbegleiteten Jugendlichen in Baiersbronn unterstützt, zum anderen sollen Materialien für den ehrenamtlichen Deutschunterricht für Flüchtlinge in der Gemeinde Baiersbronn angeschafft werden. Ab 18 Uhr verkauft die Schülermitverantwortung (SMV) Punsch und Plätzchen vor der Kirche.