Baiersbronn Beispielhafte Baukultur im Murgtal

"Es ist eine weitere Anerkennung für unsere Bemühung, durch Bewahrung der Baukultur unsere Identität zu stärken", erklärt Tourismusdirektor Patrick Schreib. Er und Bürgermeister Michael Ruf sind insbesondere stolz darauf, dass zwei der vier ausgezeichneten Bauwerke eigene Projekte der Gemeinde sind.

Während bei der Aussichtsplattform Ellbachseeblick unter anderem der "einfühlsame Umgang mit der Umgebung" beeindruckte, überzeugte bei der Baiersbronn Touristik am Rosenplatz die Innenraumgestaltung. Beides wurde in Zusammenarbeit mit Partner und Partner Architekten realisiert. In Tonbach wurde das Schwarzwaldhaus des Baiersbronner Architekten Hans Klumpp ausgezeichnet. Dieses hatte die Jury insbesondere durch seinen effizienten Umgang mit begrenzten Platzverhältnissen und die moderne Einsatzform traditioneller Materialien überzeugt. Die selbstbewusste Wirkung verhalf der Sankenbach-Lodge von Eric Bayer zur Auszeichnung (Partner und Partner Architekten).

In Baiersbronn selbst nehmen traditionelle Baukultur und ihre Bewahrung seit Jahren eine zentrale Rolle in der Ortsentwicklung ein. "Es ist ein andauernder Prozess zur Erarbeitung von regionalen Qualitätsmerkmalen", so Ruf.