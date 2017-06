Baiersbronn Beim Wandern Kräuter entdecken

Baiersbronn steht für Genuss, auf den man auch beim Wandern nicht verzichten muss, so die Baiersbronn-Touristik in einer Pressemitteilung. Was das bedeutet, erleben die Gäste bei einer 6,5 Kilometer langen Wanderung durch das Reichenbachtal.

Im Kochtopf der Wildkräuterwirte sorgen die Pflanzen für ein überraschendes Geschmackserlebnis. An den fünf Genussstationen entlang der Strecke bereiten die Köche je einen Gang mit den Wildkräutern zu. An einer sensorischen Station kann man zudem diese Wildkräuter unter fachkundigem Wissen mit allen Sinnen erleben. Der gemeinsame Treffpunkt für Wanderer und Genießer ist an diesem Tag der regionale Markt im Kurpark von Klosterreichenbach. An den Ständen werden die "Baiersbronner Schätze", lokale Spezialitäten von einheimischen Produzenten, angeboten. Dazu gehören geräucherte Buhlbachforellen, Reichenbacher Waldhonigeis, Röter Ziegenkäse mit Dost oder der Baiersbronner Apfelessig aus dem Eichenholzfass.

Das Wildkräutermenü kann individuell von 11 bis 17 Uhr erwandert werden; der späteste Start sollte dabei aufgrund der Streckenlänge um 14 Uhr sein. Wer nebenbei Wissenswertes rund um den "Kulinarischen Wanderhimmel" erfahren möchte, kann sich auch einer von zwei geführten Wanderungen anschließen.

Zahl der Tickets auf 300 begrenzt

Im Preis für die Veranstaltung ist das Wildkräutermenü sowie das neue Booklet "Kulinarischer Wanderhimmel" inklusive. Das Booklet enthält alle Informationen zum "Kulinarischen Wanderhimmel" wie zu den Genussplätzen, Kartenmaterial für Genusswanderungen und Rezepttipps der Wildkräuterwirte. Die auf 300 Teilnehmer begrenzten Tickets sind bei der Baiersbronn Touristik unter Telefon 07442/8 41 40 oder per E-Mail an info@baiersbronn.de erhältlich.

Weitere Informationen: www.baiersbronn.de