Baiersbronn Begeisterte Besucher bei Oldtimer-Rallye

Schon in den frühen Morgenstunden herrscht in Obertal Betrieb. Kaum hat sich der Nebel etwas gelichtet, hängen Benzinschwaden über dem Luftkurort. Die letzte Etappe der fünften "Baiersbronn Classic" ist wieder an den historischen Ort am Fuße des Ruhesteins zurückgekehrt – dort, wo 1946 das legendäre Ruhestein-Bergrennen seinen Lauf nahm. Auch der dritte Tag der "Baiersbronn Classic" findet bei bestem Spätsommerwetter statt, und am Start in Obertal herrscht Hochbetrieb.

Die glänzenden Karossen nehmen ihre Startposition ein und Bürgermeister Michael Ruf und Tourismusdirektor Patrick Schreib zählen begeistert die letzten Sekunden bis zum Start jeder Rarität. Die Neuerung in diesem Jahr ist die Zweiteilung von Start und Ziel, denn der Tross aus Oldtimern und Motorrädern findet sich im Ziel am Rosenplatz in Baiersbronn ein. "Wir haben uns entschieden, nur alle zwei Jahre das Fest und die große Bewirtung hier in Obertal zu machen, aus personellen Gründen. Nur wenn keine Buhlbachbeleuchtung ist, sonst springen uns die Helfer irgendwann ab", sagt Gemeinderätin Maike Weiss, die bei den Schwimmbadfreunden hilft. Diese sind traditionell im "Anno-dazumal-Look" dabei, die Damen haben das Haar zu schmucken Kränzchen zusammengebunden. Den Kaffee servieren sie wie früher: von Hand aufgebrüht.

Der Posaunenchor Obertal bewirtet mit kalten Getränken und roten Würsten. Nicht ganz so zahlreich sind die Zuschauer erschienen, dafür sind die Teilnehmer umso motivierter und voll des Lobes über die Schwarzwald-Rallye für Genießer. Willi und Christina Mayer sind mit ihrem Lagonda M 35 R Le Mans aus dem Jahr 1934 schon zum vierten Mal dabei und loben die Veranstaltung. "Unser Auto ist unser Hobby. Es macht einfach Spaß, damit zu fahren", so Christina Mayer. Auch ohne Radio gehe es sehr gut, denn bei der Rallye ist Konzentration von Anfang bis Ende gefragt, erklärt sie und verrät gleich noch eine Interna: "Mein Mann musste gestern eine Schmerztablette nehmen, denn das schwere Ankurbeln des Autos geht doch an die Substanz."