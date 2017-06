Baiersbronn Beach-Cup geht in weitere Auflage

Baiersbronn. Der Murgtal- Beach-Cup (MBC) startet wieder. Die Verantwortlichen haben aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre den Modus verändert. Wegen der rückläufigen Mannschaftsmeldungen gibt es in dieser Beachvolleyballsaison keine Qualifikationsturniere mehr. Die einzelnen Turniere waren jedoch ein Erfolg, so die Veranstalter. Und so gibt es auch diesmal wieder den Ladies-Cup und den Mixed-Cup sowie ein reines Herrenturnier.