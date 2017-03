Baiersbronn Baumschnittkurs zum Auftakt

Steudinger ehrte langjährige Vereinsmitglieder. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Kurt Braun, Dieter Mast und Werner Klumpp geehrt. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Fritz Kalmbach. Für langjährige Funktionstätigkeit im Verein wurde Schriftführerin Sigrid Stephan geehrt. Einen besonderen Dank sprach der Vorsitzende Ernst Ehmann, der nicht an der Sitzung teilnehmen konnte, für 21 Jahre Kassenprüfertätigkeit aus.

Nach dem offiziellen Teil unterhielt Axel Klisch die Gartenfreunde mit seinem Diavortrag "Winterimpressionen". Die nächsten Veranstaltungen des Obst- und Gartenbauvereins Baiersbronn sind ein Baumschnittkurs mit den beiden ausgebildeten Fachwarten Heiko von Daak und Michael Wein am Freitag, 17. März, beim Abrahamshof im Bergerweg 22 und die Familienfeier am Samstag, 1. April, im Café Rundblick. Ende April/Anfang Mai ist ein Kurs zum Thema Veredelung mit altbewährten Apfelsorten bei der OGV-Gerätehütte geplant. In den Monaten Juni bis September – immer am letzten Donnerstag im Monat – lädt der Obst- und Gartenbauverein Mitglieder und interessierte Nichtmitglieder zum geselligen Stammtisch und Erfahrungsaustausch bei der OGV-Gerätehütte ein. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.