Baiersbronn Bauarbeiten in zwei Abschnitten

Baiersbronn. Der dritte Bauabschnitt für die Sanierung der Granitrinnen in der Oberdorfstraße soll mit Rücksicht auf die Gastronomiebetriebe in zwei Abschnitten erfolgen – einer in diesem Jahr, der andere erst 2018. Das hat der Gemeinderat am Dienstag einstimmig beschlossen. Gleichzeitig segnete er die vorgeschlagene Sanierungsvariante ab. Das Ingenieurbüro Gaisser wird mit Planung, Ausschreibung und Bauleitung beauftragt. Die Sanierung der Granitrinnen in der Oberdorfstraße begleite die Gemeinde bereits seit zwei Jahren, so Bürgermeister Michael Ruf. Immer wieder habe es auch Sachbeschädigungen aufgrund herausspringender Steine gegeben.

Vor 20 Jahren war bei der Oberdorfsanierung der Straßenbau mit Granitrandläufern und Rinnenplatten ausgeführt worden. Was folgte, waren immer wieder massive Schäden und damit Sanierungs- und Reparierarbeiten. Deshalb hat das Ingenieurbüro Gaisser gemeinsam mit der Gemeinde einen Sanierungsvorschlag ausgearbeitet, in dem die Granitrandläufer und Rinnenplatten durch Granitpflaster als wasserführende Rinne abschnittsweise ersetzt werden sollen, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

2015 erfolgte der Bauabschnitt vom Bauamt bis zum Kindergarten, 2016 ging es mit dem zweiten Bauabschnitt vom Café Rundblick bis zum Rathaus weiter. In diesem Jahr war zunächst geplant, als dritten Bauabschnitt nach dem Flecka-Fescht den Bereich vom Rathaus bis zum Hotel Falken anzugehen. Dafür war mit einer Bauzeit von rund 13 Wochen gerechnet worden, bei einer halbseitigen Sperrung und an zwei Tagen für den Einbau des Feinbelangs einer Vollsperrung. Nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten soll auch der Feinbelang auf der Straße erneuert werden. Außerdem ist geplant, Leerrohre für die Breitbandversorgung mitzuverlegen. Der stark sanierungsbedürftige Pflasterbelag im Kreuzungsbereich Oberdorfstraße/An der Steig soll zurückgebaut werden, um die Fläche zu asphaltieren. "Der Rückbau des Pflasterbelags in diesem Teilstück würde auch optisch besser zum Pflasterkonzept im Bereich Rathaus passen", schreibt die Gemeindeverwaltung dazu.