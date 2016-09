Baiersbronn Basteln, spielen, lernen: Das Herbstprogramm beginnt

Apfelmus kochen und Waffeln backen können Kinder ab fünf Jahren am Dienstag, 4. Oktober, von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr in Murgels Spielhaus. Eine Anmeldung bei der Baiersbronn Touristik unter Telefon 07442/841 40 ist erforderlich.

Spaß beim Brot backen im Berghotel Mummelsee wird Kindern ab fünf Jahren am Samstag, 8. Oktober, ab 16 Uhr angeboten. Anmeldung und Treffpunkt im Berghotel Mummelsee unter Telefon 07842/992 86.

Inlineskates können am Montag, 10. Oktober, von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Eishalle Baiersbronn gefahren werden. Kinder ab sechs Jahren sind willkommen. Spiele wie Hockey oder Slalom stehen auf dem Programm. Inline-Ausrüstungen können ausgeliehen werden. Eine Anmeldung ist in der Baiersbronn Touristik unter Telefon 07442/841 40 erforderlich.

Schaurige und urige Bastelarbeiten rund um den Kürbis werden in Murgels Spielhaus am Freitag, 14. Oktober, von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr angeboten. Die Kinder können ihrer Fantasie freien Lauf lassen und Kürbisse bearbeiten. Eine Anmeldung ist bei der Baiersbronn Touristik unter Telefon 07442/841 40 erforderlich.

Der Sportverein Röt bietet Kindern von vier bis sechs Jahren am Freitag, 14. Oktober, von 16.30 bis 17.30 Uhr verschiedene Spiele und einen Kletterparcours in der Sporthalle in Klosterreichenbach an. Eine Anmeldung ist bei der Baiersbronn Touristik unter Telefon 07442/841 40 erforderlich.

Spaß beim Brot backen im Berghotel Mummelsee wird für Kinder ab fünf Jahren am Samstag, 15. Oktober, ab 16 Uhr angeboten. Anmeldung und Treffpunkt im Berghotel Mummelsee unter Telefon 07842/992 86.

Eine Schnitzeljagd durch die dichten Wälder steht am Montag, 17. Oktober, von 15 Uhr bis 17 Uhr auf dem Programm. Das Angebot richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Treffpunkt ist die Sprungschanze im Bergergrund. Eine Anmeldung ist bei der Baiersbronn Touristik unter Telefon 07442/841 40 erforderlich.

Weitere Informationen: www.ferien-in-freudenstadt.de