Baiersbronn-Schwarzenberg. Unbekannte Täter sind laut Polizei am Samstag zwischen 17 und 22.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Kirchstraße in Schwarzenberg eingebrochen und haben daraus Bargeld und Schmuck entwendet. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Einbrecher in das Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Mit Bargeld und Schmuck in noch unbekanntem Wert verließen die Täter das Haus über eine Terrassentür. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07441/53 60 entgegen.