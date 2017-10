Baiersbronn Ballen prallt auf Auto

Laut Polizeibericht war der Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns gegen 10.30 Uhr mit mehreren, etwa 300 Kilogramm schweren Heuballen auf seinem Anhänger auf der Landesstraße 401 in Richtung Ruhestein unterwegs. Im Bereich der Ruhesteinstraße Nummer 330 in Mitteltal löste sich einer der mit Spanngurten befestigten Ballen und fiel vom Anhänger auf die Gegenfahrbahn. Just in diesem Moment kam ein 61-jähriger Autofahrer entgegen. Der herunterfallende Ballen prallte im Heckbereich gegen die linke Seite des Autos und richtete Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro an.