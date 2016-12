Nichts fehlte gestern bei der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsdorfs auf dem Rosenplatz, außer dem Schnee vielleicht. Bei trockenem Winterwetter mit moderaten Temperaturen hatten sich einige Gäste eingefunden, um den Klängen der Bläserklasse von Milen Haralambov zu lauschen. Weihnachtliche Stücke wurden von den jungen Schülern der Musikschule Baiersbronn gespielt. "Sie starten in die bsondre Zeit", so Bürgermeister Michael Ruf (links). Er sprach von einem attraktiven Begleitprogramm und versprach viele musikalische Höhepunkte. Als Besonderheit kündigte er die Versteigerung einer gespendeten Krippe an, der Erlös kommt dem Kinder- und Jugendhospiz zugute. Noch bis Sonntag ist das Weihnachtsdorf geöffnet und bietet besonders in den Abendstunden einen Mix aus musikalischer Unterhaltung und gemütlichem Beisammensein. Foto: Braun