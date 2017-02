Baiersbronn. Baiersbronn spielt am heutigen Dienstag um 8.10 Uhr mit bei der SWR3-Städte-Challenge um ein Konzert der Sportfreunde Stiller für 400 Personen am Mittwoch, 5. April. Heute kurz nach 8 Uhr wird bei der Städte-Challenge ein Songmix gespielt. Und dann gilt es für die Gemeindeverwaltung, die von den Schulen unterstützt wird, innerhalb von 20 Minuten so viele Titel wie möglich zu erkennen. Wer helfen will und Songs erkennt, kann sie unter anderem über die Facebook-Seite der Gemeinde, telefonisch unter 07442/ 84210 oder unter info@gemeindebaiersbronn.de weitergeben. Neben Baiersbronn treten die Städte Boppard und Wörth am Rhein an.