Baiersbronn Baiersbronn Classic: Jubel, Trubel, Heiterkeit

Auch rund um den Rosenplatz und in der Forbachstraße war jede Menge los. Auf einem Kinderkarussell drehte der Nachwuchs seine Runden. Die örtliche Gastronomie und Vereine übernahmen die Bewirtung. Echte Schätze wurden bei der Oldtimer-Fahrzeugschau präsentiert. Welche Fahrzeuge die schönsten sind, darüber stimmten die Besucher ab. Helmut Schöllhorn machtedabei mit seinem schneeweißen, tophergerichteten Fiat Belvedere Baujahr 1954 das Rennen. Zweiter wurde Kresimir Mayer mit einem Simca 5 Topolino (Baujahr 1938). Platz 3 ging an Dieter Weishaupt mit dem Bentley Typ Petersens Sport Baujahr 1937. Zwölf Baiersbronner stellten außerdem Unimogs vor. Was die Kletterkünstler drauf haben, zeigte das Unimog-Museum Gaggenau. Wer Mut hatte, konnte bei einer Fahrt über eine steile Rampe mit dabei sein.

Viel Besucher reisten selbst mit einem Oldtimer an – ein Hauch Nostalgie auf Baiersbronns Straßen.