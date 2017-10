Baiersbronn-Klosterreichenbach. Ein festliches Konzert zum Reformationsjubiläum gibt es am Samstag, 28. Oktober, in der Münsterkirche in Klosterreichenbach. Am Anfang steht die Kantate von Johann Sebastian Bach "Ein feste Burg ist unser Gott" BWV 80, anschließend folgt die Motette "Lobet den Herrn, ihr Heiden all" BWV 230. Es musiziert das Bach-Ensemble Soli Deo Gloria aus Stuttgart unter der Leitung von Monica Meira Vasques. Eine Werkeinführung erfolgt durch Oskar Nannen, Pfarrer im Ruhestand. Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf beim evangelischen Pfarramt Klosterreichenbach, Telefon 07442/4295, bei der Buchhandlung Burkard, Telefon 07442/81350, und bei der Baiersbronn Touristik, Telefon 07442/84140, sowie an der Abendkasse.