Baiersbronn B 463: Erneut steht Vollsperrung an

Bedenken wegen Verkehrsaufkommen

Doch zunächst wurden aus den Reihen des komplett anwesenden Röter Ortschaftsrats Bedenken gegen ein verstärktes Verkehrsaufkommen in der Schönegründer Straße geäußert.

Die modernen Navigationssysteme würden eine mögliche Umleitung über die enge Ortsstraße ausweisen. Sandy Rost teilte mit, dass sowohl aus Richtung Klosterreichenbach als auch aus Richtung Huzenbach große Durchfahrtsverbotsschilder aufgestellt würden. "Die Umleitungsstrecke verläuft über die Landesstraße 409, die Bundesstraße 294 und die Landesstraße 350", so Rost (also über die Landesstraße bei Klosterreichenbach oder die Schöne-gründer Steige).

Ortsvorsteherin Andrea Heinsohn bat Tim Rieckert von der ausführenden Baufirma Strabag, die Gründe für die Vollsperrung zu nennen. "Ich war für eine Ampellösung, aber die ist nicht möglich", so Heinsohn. "Zum einen leidet die Qualität des Asphalts, und die Sicherheit meiner Leute ist aufgrund der Enge der Fahrbahn bei einer einseitigen Befahrung nicht gegeben", sagte Rieckert.

"An der Schönegründer Straße liegt ein Kindergarten und ein Spielplatz, hier wird der Starkverkehr durchfahren, an die Sicherheit der Arbeiter wird gedacht, aber an die unserer Kinder nicht", so eine Stimme aus dem Publikum. Erik Lang versprach, das Problem mitzunehmen und mit dem Landratsamt, der zuständigen Verkehrsbehörde für die Schönegründer Straße, zu besprechen. Möglicherweise werde diese nur für den Anliegerverkehr freigegeben.

"Was ihr euch beim Rückbau des Gehwegs gedacht habt, weiß ich nicht", polterte ein Anlieger und forderte, den Gehweg zu erhalten. "In Sachen Gehwegrückbau sind wir noch nicht durch, das muss noch diskutiert werden", so Andrea Heinsohn. Auch Erik Lang betonte, dass dies ein schwieriges Thema sei. Der vorhandene Seitenstreifen entspreche nicht den Vorschriften, finanziell sei bei einer Erneuerung auch die Gemeinde gefragt. Ordnungsamtsleiter Roland Seefried betonte, dass beide Parteien – sowohl Gemeinde als auch Regierungspräsidium – hier in der Pflicht seien, eine Lösung zu finden. "Es muss die finanzielle Seite geprüft werden, und der Gemeinderat muss zustimmen", so Seefried.

Rettungswege und Parkmöglichkeiten wurden ebenfalls diskutiert. "Wir versuchen in enger Abstimmung mit den Anliegern, die Maßnahme zu realisieren. Es wird nur wenige Tage geben, an denen ein Haus nicht erreichbar ist. Passiert da ein Unfall, muss man eben über den heißen Asphalt fahren", sagte Rieckert. Ebenso verhalte es sich mit Betrieben und Geschäften. Hier sollen verträgliche Lösungen gefunden werden. Auf Nachfrage, ob denn seitens der Gemeinde eine Sanierung der Schönegründer Straße nach der Baumaßnahme in Frage komme, teilte Seefried mit, dass er diesen Wunsch wohlwollend weitergeben werde.