Baiersbronn Autoren aus dem Land und ihre Bücher

Der Autor Karl-Heinz Ott aus Freiburg wird am Mittwoch, 25. Januar, aus seinem neuesten Roman "Die Auferstehung" lesen. In diesem unsentimentalen Familien- und Gesellschaftsporträt der 60er- und 70er-Jahre versammeln sich die vier Kinder eines Arztes nach langen Jahren der Abwesenheit wieder in ihrem Elternhaus zur Totenwache und um zu beraten, wie nun das Erbe verteilt werden soll. Karl-Heinz Ott erzählt brillant und mit großer Komik von dem, was eine Familie zusammenhält – und was sie auseinanderreißt. Ein bissiger, ironischer Roman über die Rechnungen, die schließlich doch jeder begleichen muss, heißt es in der Ankündigung.

Bausinger zu Gast

Hermann Bausinger ist mit seinem neuen Buch "Eine Schwäbische Literarturgeschichte" am Sonntag, 29. Januar, zu Gast. Er war Direktor des Ludwig-Uhland-Instituts für empirische Kulturwissenschaft an der Universität Tübingen. Er ist nicht nur Kulturwissenschaftler, sondern auch Germanist und hat sich in seiner langen akademischen Karriere auch immer wieder mit Fragen der Literatur beschäftigt. Die letzte Gesamtdarstellung zur schwäbischen Literatur erschien vor über 100 Jahren, wobei "schwäbisch" sich nicht auf den Dialekt, sondern auf die Landschaft Schwaben bezieht. Bausinger bietet einen gestrafften Überblick über die wichtigsten Entwicklungsphasen und behandelt besonders spannende und auch vergnügliche Aspekte in mehreren Essays. So rücken nicht nur einzelne Werke in den Mittelpunkt, vielmehr geht es auch um das literarische Leben, zu dem ja auch Freundschaften und Konkurrenz, Kritik, Marktstrategien und politische Impulse gehören.

Otto Züfle aus Baiersbronn gestaltet das Programm am Mittwoch, 1. Februar. Züfle beschäftigt sich als Leiter von Hauffs Märchen-Museum naturgemäß mit dem Dichter Wilhelm Hauff (1802 bis 1827). Dieser hatte verwandtschaftliche Beziehungen nach Schwarzenberg und gewann bei Aufenthalten dort tiefe Einsichten in die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Schwarzwälder und verarbeitete diese in seinem Märchen "Das kalte Herz" – inzwischen auch mehrfach verfilmt. Nachdem der Autor über ein Jahrhundert hinweg als Märchenonkel der Romantik betrachtet wurde, begann man in den letzten Jahrzehnten, Hauff neu zu lesen und entdeckte einen jungen, frechen, skandalumwitterten Schwaben, der sein Satire-Spiel mit dem Leser bis zum heutigen Tag treibt.

Mittwoch, 11. Januar, 18 Uhr, Hauffs Märchen-Museum: Ausstellungeröffnung.

Mittwoch, 18. Januar, 19 Uhr, Hauffs Märchen-Museum: Johannes Smeets, Baiersbronn, Vortrag, "Das Lesen – das Buch – das Bücherlesen".

Mittwoch, 25. Januar, 19 Uhr, Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium, Musiksaal: Karl-Heinz Ott, Freiburg, Lesung aus dem Roman "Die Auferstehung".

Sonntag, 29. Januar, 11.15 Uhr, Rosensaal: Hermann Bausinger, Tübingen, Lesung aus dem neuen Buch "Eine Schwäbische Literaturgeschichte".

Mittwoch, 1. Februar, 19 Uhr, Hauffs Märchen-Museum: Otto Züfle, Baiersbronn, Vortrag, "Von wegen romantisch: Wilhelm Hauff – ein (un)bequemer Schriftsteller".

Ausstellungsorte und Öffnungszeiten:

Hauffs Märchen-Museum, Alte Reichenbacher Straße 1: geöffnet Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr sowie Donnerstag von 17 bis 19 Uhr.

Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium, Oberdorfstraße 68: geöffnet Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr.

Der Eintritt zur Ausstellung und zu allen Veranstaltungen ist frei. Größere Gruppen und Schulklassen sollten sich per E-Mail unter ausstellung@gemeindearchiv-baiersbronn.de oder unter Telefon 07442/ 1216 63 anmelden.