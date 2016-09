Baiersbronn Auto prallt auf Haus

Der 76 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Benz bog an der Einmündung der Seebachstraße in die Murgtalstraße nach links ab. Von rechts sah er auf der Murgtalstraße einen Lastwagen kommen. Er wartete und ließ diesen passieren. Anschließend bog er in die Murgtalstraße ein. Direkt hinter dem Lastwagen fuhr ein Audi A3, den der 76-Jährige beim Abbiegen übersehen hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Aufprallwucht geriet der A3 ins Schleudern und prallte gegen die Hauswand eines angrenzenden Gebäudes.

An dem Mercedes-Benz entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Reparaturkosten für den Audi A3 werden auf 4000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Hauswand ist noch nicht bekannt.