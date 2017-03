Baiersbronn-Klosterreichenbach. Ein Leichtverletzter und rund 20 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls in der Nacht zum Donnerstag auf der Landesstraße 409 zwischen Klosterreichenbach und der Bundesstraße 294. Der 30-jährige Fahrer war laut Polizeibericht mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs und kam mit seinem Auto in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Zunächst überfuhr er einen Leitpfosten, fuhr dann über die steile Böschung, bis sich der Wagen überschlug. Er blieb auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fremdschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.