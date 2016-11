Baiersbronn Ausflugslokal brennt nieder

Baiersbronn/Seebach. Dramatische Szenen gab es am Dienstagabend auf dem Ruhestein: Meterhoch schlugen die Flammen aus dem "Grenzstüble". Das Gebäude wurde komplett zertstört. Laut Polizei dürfte der Sachschaden in die Hunderttausende gehen.

Der Besitzer und Betreiber des Lokals, Heinrich Stern, der bei Brandausbruch nicht vor Ort war, aber später auf den Ruhstein kam, musste mit ansehen, wie das Lokal zerstört wurde, so Markus Brügel, Hauptamtsleiter der Gemeinde Seebach im Gespräch mit unserer Zeitung. Das "Grenzstüble" sei bei Ausflüglern und Touristen sehr beliebt gewesen. Stern habe oft selbst die Gäste mit der Handharmonika unterhalten.

Die Feuerwehren aus Baiersbronn und Obertal wurden am Mittwoch kurz nach 21 Uhr alarmiert. Die Polizei meldete, dass das Ausflugslokal in Brand steht, berichtet die Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehren schlugen die Flammen meterhoch aus dem Gebäude, und der starke Wind verursachte einen extremen Funkenflug in Richtung des angrenzenden Nationalparkzentrums. Umgehend begann die Brandbekämpfung, und parallel wurde eine Riegelstellung zum Schutz des angrenzenden Gebäudes errichtet. Die Feuerwehren aus Mitteltal sowie ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Freudenstadt wurden als Verstärkung angefordert. Die Erstversorgung mit Löschwasser erfolgte über einen 40-Kubik-Wasserspeicher bei der Ruhesteinschanze. Die Feuerwehr richtete einen Pendelverkehr mit den Löschfahrzeugen vom Hotel Schliffkopf, wo eine größere Wasserversorgungsleitung liegt, zum Ruhestein ein.