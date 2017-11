Baiersbronn Aus dem Stüble wird der Forellenhof

Baiersbronn-Obertal/Mitteltal. Mehr als 100 Jahre zurück reicht die Geschichte der Forellenzucht in Buhlbach. Wenn das Hotel Bareiss in etwas mehr als zwei Wochen den Forellenhof Buhlbach eröffnet, dann beginnt ein neues Kapitel für die Forellenzucht, an dem schon seit einigen Monaten geschrieben wird.

Geschichte reicht weit zurück

Im vergangenen Jahr hatte das Hotel Bareiss das Fischer-stüble und die Forellenzucht in Buhlbach gekauft. Die Geschichte der Forellenzucht in Buhlbach ist eng verwoben mit der Geschichte der Glashütte Buhlbach und der Familie Sigwart, von der das Hotel Bareiss die Anlage übernommen hat.