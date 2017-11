Baiersbronn Aufweniger Bildband macht Lust auf den Wald

Ein Blick durch zartgrüne Blätter, schlanke Stämme auf einem weiß blühenden Bärlauchteppich, Weiden und Pappeln am Flussufer, das Spiel der Sonne mit buntem Herbstlaub, die urig-schroffen Grinden im Morgenlicht oder ein Stück Wildnis am steilen Albtrauf – es sind beeindruckende, zuweilen fast poetische Bilder, die die Baiersbronner Fotografin Ulrike Klumpp im Laufe mehrerer Jahre für das Buch Wälder in Baden-Württemberg zusammengetragen hat – in sieben baden-württembergischen Wuchsgebieten.

Es ging vom Schwarzwald über das oberrheinische Tiefland, in den Odenwald, ins Neckarland, in das Wuchsgebiet Baar-Wutach, auf die Schwäbische Alb und bis in das südwestdeutsche Alpenvorland. Die bei den Touren entstandenen Bilder zeigen die Vielfalt und die Schönheit des Waldes im Land und auch, wie viele echte Überlebenskünstler es in ihm gibt – zum Beispiel die Buchen im Südschwarzwald, die sogar mit Steinschutt klarkommen.

Das Buch lebt von den Bildern. Der Text ist eher sparsam, aber dafür nicht weniger interessant. Die kurzen Texte von Gabriele Wicht-Lückge, Waldbauchefin von Forst BW, lassen den Fotos ihre Hauptrolle und laden dazu ein, immer mal wieder ein wenig zu schmökern. Und dabei lässt sich viel über den Wald und den Waldbau erfahren, der möglichst alle Interessen berücksichtigen soll – von wichtigen ökologischen Funktionen über den Wald als Erholungsraum, auch für den Tourismus, bis zum Holzlieferanten. Abgerundet wird das Buch mit Zitaten, von Wilhelm Hauff bis Hermann Hesse.