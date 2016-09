Baiersbronn Auf Umwegen durch den Schilderwald

Baiersbronn. Überall sind sie in der Gemeinde zu finden, die Schilder, die da sagen: Der Weg auf der Bundesstraße 462 Richtung Rastatt zwischen Schönmünzach und Raumünzach ist dicht. So ist es aber gar nicht, abgesehen von zwei Wochenenden.

Von Bürgern und Gästen habe es deshalb Beschwerden gehagelt, so Ordnungsamtsleiter Roland Seefried. Die Beschilderung sei nur sinnvoll für die Wochenenden mit Vollsperrung. Deshalb hatte die Gemeinde mit einer Pressemitteilung reagiert (wir berichteten). Dort hieß es unter anderem, dass das Regierungspräsidium mehrfach gebeten wurde, die irreführende Beschilderung zu entfernen beziehungsweise richtigzustellen.

Beim Regierungspräsidium fühlt man sich zu Unrecht in die Ecke gestellt. "Wir haben ja jetzt die Ampelregelung, so sind beide Fahrtrichtungen befahrbar", so Pressesprecher Joachim Fischer. Das sei im Gegensatz zum ersten Bauabschnitt, als die Strecke nur in eine Fahrtrichtung befahrbar war, eine deutliche Verbesserung. Mit der Ampelregelung habe das Regierungspräsidium auf Hinweise aus der Region reagiert.