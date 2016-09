Baiersbronn Auf Auto aufgefahren

Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Es besteht Lebensgefahr. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Die Schäden an dem Auto werden auf etwa 3000 Euro beziffert.

Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das Motorrad wurde für weitere Unfalluntersuchungen beschlagnahmt.