Baiersbronn Auch Weltklassefahrer am Start

Baiersbronn. Veranstalter des Citycross-Rennens ist der Baiersbronner Marcus Bangert, selbst begeisterter Querfeldeinfahrer, Straßenrennfahrer und Mitbegründer der Mountainbike-Gruppe des TV Baiersbronn.

In den Reihen der Mountainbike-Fahrer des Vereins sei vor zwei bis drei Jahren auch die Idee entstanden, ein Cross-Rennen ins Leben zu rufen, auch deshalb, weil es im Vergleich zu anderen Radrennen mit weniger Aufwand zu organisieren ist, erzählt Bangert. Bei der Organisation steht er nicht allein da. Er wird von den Abteilungen des Turnvereins Baiersbronn unterstützt, ob es nun um die Bewirtung oder um die Streckenposten geht. Ganz besonders engagiere sich der harte Kern der Mountainbike-Gruppe. Im vergangenen Jahr, als er sogar den Würfelzucker selbst eingekauft habe, war Bangert an seine Grenzen gestoßen und freut sich deshalb umso mehr über die Unterstützung. "Ohne die Helfer würde ich es nicht schaffen."

Beim Eliterennen von 14.30 bis 15.30 Uhr startet mit Vorjahressieger Matthias Pfrommer ein Weltklassefahrer. Pfrommer fahre als Profi beim Team Centurion/Vaude. Beim Cape Epic, dem schwersten Mountainbike-Etappenrennen der Welt, sei Pfrommer Zweiter geworden und habe zwei Etappensiege geholt, so Bangert. Mit dem Citycross in Baiersbronn beende Pfrommer seine Karriere als Profisportler. Er werde in Zukunft als Ingenieur im Fahrradbau arbeiten.