Baiersbronn Auch Vollsperrungen geplant

Die Fahrbahndecke auf der Bundesstraße 462 zwischen Ortmitte Röt und Huzenbach soll vom 24. Juli bis 8. September unter Vollsperrung erneuert werden. Die Umleitung während der Bauarbeiten soll über die Landesstraße 350 (Schönegründer Steige) zur Bundesstraße 294 und die Landesstraße 409 nach Klosterreichenbach erfolgen. Dies teilte Ordnungsamtsleiter Roland Seefried in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit. In einem zweiten Bauabschnitt im Frühjahr oder in den Sommerferien 2018 wird die restliche Strecke bis Ortsbeginn Huzenbach saniert. Auch die Brücke über die Murg soll in die Arbeiten miteinbezogen werden, die Verbesserung der Radverkehrsführung ist geplant.

’Weitere Gespräche sind geplant

Dazu soll eine Vollsperrung der Strecke für rund drei bis vier Wochen erfolgen. "Hierzu muss eine Lösung ohne Vollsperrung gefunden werden, da die weiträumigen Umleitungsmöglichkeiten unzumutbar sind", so Seefried. Weitere Abstimmungsgespräche würden noch stattfinden.