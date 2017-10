Baiersbronn Auch technisch auf der Höhe der Zeit

Bernd Kreidler nahm die Ehrungen zweier Mitglieder vor, die sich über das gewöhnliche Maß hinaus für den Verein engagiert haben. "Ein Verein lebt nicht von den Jahren, sondern von den Menschen, die ihn erfolgreich betreiben", so Kreidler. Dieses Leitmotiv beherzigten im besonderen Maße Willi Burkhardt und Ulli Schmelzle in all den Jahren.

Willi Burkhardt war Gründungsmitglied des Schützenvereins Obertal, ist bis heute aktiver Sportschütze und seit 1973 aktiver Regelbewirter. Ab der Vereinsgründung war er bis 1972 als Schatzmeister und Schriftführer tätig. 1980 wurde Willi Burkhardt zum Oberschützenmeister, was dem Vorsitzenden entspricht, gewählt. 2002 wurde er zum Ehrenschützenmeister ernannt.

Ulli Schmelzle ist ebenfalls Gründungsmitglied. Seit 1970 ist er ehrenamtlich engagiert und war unter anderem als Schriftführer, Schatzmeister und als Verantwortlicher für den Regelwirtsdienst aktiv. Schmelzle wurde 2015 zum Ehrenschatzmeister ernannt.

Rudolf Burkhardt gab mit einigem Augenzwinkern einen Abriss über die Historie des Vereins. Am 9. September 1967 wurde der Verein unter der Federführung von Walter Gaiser ins Leben gerufen. Den ersten Vereinsraum gab es dank der Hilfe des Adlerwirts Werner Weidenbach im Hotel Adler. Die sportliche Reise begann mit dem Kauf von drei Luftgewehren.

Bereits im Jahr 1968 wurde der Bauantrag für eine Kleinkaliberanlage inklusive eines Schützenhauses gestellt. Innerhalb von vier Jahren bewältigte der Verein den Bau dank vieler fleißiger Hände. Bereits im Jahr darauf wurde die Anlage weiter ausgebaut. Im August 1975 folgte die Einweihung der neuen Anlage. 1992 wurde in großem Rahmen das 25-jährige Vereinsbestehen ausgiebig gefeiert.

Auch technisch bleibt der Schützenverein Obertal am Ball. So wurde im vergangenen Jahr die Luftgewehrhalle generalüberholt und zu einer elektronischen Anlage umgebaut. Denn, so Rudolf Burkhardt, das Vereinsleben erlaube keinen Stillstand. Man müsse mit der Zeit gehen und sich den Herausforderungen stellen.

Nach dem offiziellen Teil ging die Jubiläumsfeier mit einem von Küchenchef Peter Müller vorbereiteten Festbankett weiter.

Für 50-jährige Vereinstreue wurden folgende Mitglieder im Rahmen des Jubiläums von Rudolf Burkhardt geehrt und mit einer Urkunde und einem Weingeschenk ausgezeichnet: Peter Abend, Karl Braun, Ludwig Bruder, Heinz Burkhardt, Rudolf Burkhardt, Waltraud Burkhardt, Alfred Dollinger, Horst Finkbeiner, Martin Glaser, Helmut Günter, Dieter Haist, Eugen Holzmann, Werner Klumpp, Herbert Möhrle, Siegfried Schleh, Ulli Schmelzle, Heinrich Stern, Werner Weidenbach und Willi Burkhardt.