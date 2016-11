Baiersbronn Auch Sprung über den Rhein geschafft

Baiersbronn-Klosterreichenbach. Der mehrfach ausgezeichnete Familienbetrieb Kafa Textilpflege in Klosterreichenbach bekam nun Besuch von Unternehmern und Führungskräften aus den Landkreisen Calw, Freudenstadt, Böblingen, dem Enzkreis und Pforzheim. Den Mitgliedern des Wirtschaftsforums Süd erzählte Geschäftsführer Uwe Kallfaß, dass sie die ersten Gäste im neuen Aufenthaltsraum seien.

Die Erfolgsgeschichte von Kafa Textilpflege fing vor 53 Jahren unter Leitung von Karl und Traudel Kallfaß an, wie das Wirtschaftsforum mitteilt. Um für künftige Herausforderungen gewappnet zu sein, hat Kafa nun seine Produktionsfläche auf der Reinseite mit einem Neubau ergänzt. Die Erweiterung der Produktion hat die Wäscheberge noch mal deutlich wachsen lassen. Damit hat Kafa Textilpflege seinen Anspruch erneuert, zu den 100 größten Wäschereien in Deutschland zu zählen. Das Wasser zur Bewältigung der Wäscheberge schöpft das Unternehmen aus der eigenen Quelle. Unter den 140 Mitarbeitern sind einige bereits seit mehr als 25 Jahren im Unternehmen tätig. Hotel- und Gastronomiebetriebe und das Gesundheitswesen, wozu vorrangig Krankenhäuser und Seniorenheime gehören, vertrauen auf die Arbeit einer erfahrenen Truppe und hochmoderne Waschstraßen. Diese erhalten ihre Energie von einer Kohlendioxid(CO2)- neutralen Holzpellets-Dampfkesselanlage, durch die jährlich bis zu 600 000 Liter Heizöl eingespart werden. "Mit ihr sind wir in punkto Nachhaltigkeit auf einem sehr guten Weg", sagte Uwe Kallfaß, "dafür verbrauchen wir bis zu fünf Tonnen Pellets täglich." Ein zweites Standbein ist der Mietservice für Berufskleidung, der von Industrie- und Handwerksbetrieben in Anspruch genommen wird.

Das Land Baden-Württemberg hat die neue Anlage mit einem 30-prozentigen Zuschuss gefördert, "weil unser Pilotprojekt überzeugt hat", sagte der Geschäftsführer. Uwe Kallfaß hat den Betrieb vor sieben Jahren von den Eltern übernommen und baut ihn kontinuierlich weiter aus. 2015 wurde die neue, computergesteuerte Trockneranlage in Betrieb genommen. Der Familienbetrieb setzt seit mehr als 50 Jahren innovative Ideen um. So wird beispielsweise die Wäsche aus Pflegeheimen neuerdings auf Wunsch mit einem Matrixcode versehen, sodass sie dem Bewohner in speziellen Wäschesäcken direkt wieder zugeordnet werden kann. Dadurch entfällt die aufwendige Sortierung vor Ort. Mittlerweile ist Kafa Textilpflege nicht nur in ganz Baden-Württemberg mit seinen elf knallblauen Lastwagen unterwegs, sondern hat auch den Sprung über den Rhein ins benachbarte Elsass geschafft. Carl Christian Hirsch, der neue Geschäftsstellenleiter der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald in Nagold, sprach den Mitgliedern des Wirtschaftsforums Süd aus dem Herzen, als er sich später in gemütlicher Runde bei Familie Kallfaß bedankte: "Ich bin beeindruckt von der hochinteressanten Führung!"