Baiersbronn Auch nach der Übernahme bleibt der Name

Vom Einfamilienhaus bis hin zu Großprojekten, auch über die Kreisgrenzen hinaus, reicht das Spektrum der Firma Fritz Bischoff als Ansprechpartner für Bauherren. Fast bei allen Wellnessanlagen der großen örtlichen Hotels hat die Firma mitgewirkt, aber auch zahlreiche Eigenheime und viele weitere Baumaßnahmen tragen die Handschrift des Stuckateur- und Malerbetriebs.

Gegründet wurde die Firma 1952 von Fritz Bischoff senior als Gipsergeschäft. Nach dem Tod des Firmengründers übernahmen Andrea und Fritz Bischoff junior den Familienbetrieb, den sie – unter anderem durch die Übernahme eines anderen Stuckateur- und Malerbetriebs – stetig ausbauten.

Die große Palette an Möglichkeiten soll es bei der Firma Bischoff auch in Zukunft geben. Denn nicht nur der Name, sondern auch die gesamte Belegschaft mit ihrem breiten Fachwissen wird von der Kaupp-Gruppe mit Hauptsitz in Schramberg-Sulgen übernommen.