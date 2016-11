Baiersbronn Auch das Lernen will gelernt sein

Eingeladen waren alle Eltern der Klassenstufen fünf und sechs. Gerade den Eltern jüngerer Kinder, die noch nicht lange an der weiterführenden Schule lernen, will das Gymnasium mit diesem Angebot entgegenkommen. Eröffnet wurde der Abend mit einem Vortrag von Kristiane Märker, selbst Lehrerin am Gymnasium und bereits im dritten Jahr Initiatorin des Elternabends zum Thema "Lernen lernen".

"Sie sind nicht verantwortlich für die Hausaufgaben ihrer Kinder", richtete sie das Wort an die Eltern. Nicht selten fühlten diese sich in der Pflicht, bei den Hausaufgaben mitzuwirken. "Doch Sie haben Ihre Schulzeit ja hinter sich", schmunzelte Märker und wies zugleich auf das Loben als wichtigste Aufgabe der Eltern hin. Den Kindern Mut machen, sie unterstützen und eben auch bei Misserfolgen neue Hoffnung mitgeben – das seien die Bereiche, in denen Eltern tätig sein könnten. Zugleich komme ihnen die Aufgabe zu, einen geeigneten Rahmen für die Erledigung der Hausaufgaben bereitzustellen: aufgeräumter Schreibtisch, Festlegung einer Hausaufgaben-Zeit und handyfreier Arbeitsplatz waren hier wichtige Stichwörter.

Zum letzten Punkt schob Märker nach: "Auch nachts sollte im Kinderzimmer kein Handy sein." Viele Schüler seien bis tief in die Nacht in Chaträumen unterwegs – natürlich ohne das Wissen der Eltern. "Wie ist es mit Musik am Schreibtisch?" oder "Ist Lernen am Esszimmertisch förderlich?" wollten interessierte Eltern in einer anschließenden Fragerunde erfahren. Zuletzt konnten sie sich an verschiedenen Stationen Tipps holen. Ob zum Fach Deutsch, zu Fremdsprachen oder Naturwissenschaften: Im Gespräch mit Fachlehrern der Schule wurden Fragen gestellt, teils Sorgen formuliert und gemeinsame Antworten gesucht.