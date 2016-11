Baiersbronn Auch beim Lernen gibt’s verschiedene Typen

Über 60 Interessierte nutzten das kostenlose Angebot und kamen zum Vortrag des Referenten Andreas Schnell vom Verein LVB Lernen. Darüber informiert die Schule in einer Pressemitteilung. Schnell schaffte es mit seiner humorvollen Art, die Zuhörer zu begeistern. Der Referent animierte sein Publikum immer wieder zum Mitmachen.

Im ersten Teil seines Vortrags referierte er über verschiedene Lerntechniken, die den Kindern helfen können, das zu Lernende besser zu behalten. Zur besseren Verständlichkeit baute er immer wieder Phasen der Eigenaktivität in seinen Vortrag ein. Nach den praxisnahen und konkreten Hilfestellungen im ersten Teil folgte ein Blick auf die verschiedenen Lerntypen. Dieser Blick sei deshalb so wichtig, weil jedes Kind auf andere Art und Weise lerne, was eine differenzierte Herangehensweise notwendig mache. Über die Erkenntnis, welcher Lerntyp man sei, könne man gezielt Lernkanäle nutzen, damit leichter und effektiver gelernt werden könne.