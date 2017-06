Baiersbronn Auch bei schlechtem Wetter: ein fester Termin mit langer Tradition

Auch für Kinder war Einiges geboten

Den Nachwuchs hielt anfänglicher Regen nicht vom Ketten- und Kinderkarussell ab. An den Losbuden konnte man sein Glück herausfordern, während am Schießstand Treffsicherheit gefragt war. Ganz im Trockenen präsentierten die Eisenbahnfreunde Freudenstadt in ihrem Vereinsheim an der Murgtalstraße ihre Anlagen. Als Hingucker erweist sich immer wieder das alte mechanische Stellwerk.

Bei zahlreichen Besuchern steht der Pfingstmontagsmarkt in Klosterreichenbach als fester Termin im Jahresplan. Er hat eine Jahrhunderte alte Tradition. Marktrechte wurden bereits in der klösterlichen Zeit erteilt und blieben bis heute erhalten. Anfangs hatten überwiegend Bauern der Umgebung ländliche Produkte unter teilweise schwierigen klimatischen Bedingungen angeboten. Auch im Jahr 2017 konnte sich die Marktmeisterin Petra Weigold einmal mehr über einen gelungenen Pfingstmontagsmarkt freuen.