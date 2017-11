Baiersbronn Arbeiten starten

Baiersbronn-Kosterreichenbach. Jetzt geht es richtig los mit den Umbauarbeiten am Bankgebäude der Volksbank Baiersbronn Murgtal in Klosterreichenbach, in dem in Zukunft neben der Bank das neue medizinische Versorgungszentrum Ärzte am Reichenbach und die Apotheke, die umzieht, Platz finden sollen.