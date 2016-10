Baiersbronn Arbeiten gehen ganz schön ins Geld

Baiersbronn. In der Nacht des 1. Augusts, kurz nach Mitternacht, erreichte ein Anruf der Anwohner im Bereich der Tennishalle die Feuerwehrleitstelle, denn lautes Wasserrauschen hatte diese um ihren Schlaf gebracht. So schildert Claus Lieb, der technische Betriebsleiter der Gemeindewerke, den Wasserschaden an der Druckleitung, der für die Gemeindewerke in den folgenden Sommerwochen noch viel Arbeit gebracht hat und die Gemeinde eine größere Summe Geld kostet.

Nun ist der Schaden so gut wie behoben, dafür haben Bauunternehmer und Gemeindewerke in enger Abstimmung rund zehn Wochen gebraucht. "Wir hatten Glück, dass nur die Druckwasserleitung, die vom Wehr Rauhfelsen bis zur Turbine am alten Werk verläuft, betroffen war, die Trinkwasser-, Strom- und Gasleitungen waren nicht betroffen", erklärt der technische Betriebsleiter.

Unbewohntes Gebiet