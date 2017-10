Baiersbronn Arbeiten am Friedhof im Zeitplan

B aiersbronn. Die Sanierungen und Umbauten am Friedhof Baiersbronn sind im Zeitplan und laufen derzeit auf Hochtouren. Rund 225 000 Euro sind für die Sanierung geplant, die in zwei Bauabschnitten erfolgt.

Seit 21. August wird unter der Leitung von Anja Grün vom Büro Stadt und Natur aus Freudenstadt an der Neugestaltung des Friedhofs gearbeitet. "Natürlich nehmen wir mit den Arbeiten Rücksicht, wenn Beerdigungen anstehen. Dennoch sind wir zeitlich im Rahmen", teilte Bauamtsleiter Thomas Kuntosch mit. Neben einem neuen Weg entlang der unteren Friedhofsmauer wird ein neuer Eingang an der Ecke Uhlandweg gestaltet. Ein neues terrassiertes Urnengräberfeld ist aktuell im Bau. Neben den neuen Eingangstoren sollen Geländer mit Absturzsicherung angebracht werden. "Wichtig ist die bessere Zugänglichkeit des Friedhofs, die möglichst barrierefrei sein soll", so Kuntosch. Stellenweise muss die Friedhofsmauer noch saniert werden. Insgesamt ist die Fertigstellung für den ersten Bauabschnitt zum 31. Oktober geplant.

Bauamtsleiter Thomas Kuntosch hatte es schon in einigen Gemeinderatssitzungen verkündet: "Die ausgebauten Materialien aus der Straßenbaumaßnahme Oberdorf und vom Abbruch Hotel Sonne in Obertal werden auf dem Friedhof wiederverwendet und sparen Kosten ein." Der zweite Bauabschnitt soll je nach Wetter spätestens im Frühjahr 2018 fertiggestellt sein. Dieser Abschnitt beinhaltet einen neuen Containerstellplatz für Grüngut und Restmüll mit Zugangswegen und einen Parkplatz auf der nordöstlich angrenzenden Wiesenfläche.