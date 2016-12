Baiersbronn Apfelbäumchen für die Gastgeber

An die 150 Mitteltaler folgten der Einladung der Familie Bareiss, um bei Kaffee und Kuchen, beim Plaudern und Erzählen das zu Ende gehende Jahr Revue passieren zu lassen, so die Senioren in einer Pressemitteilung.

Viele der Senioren sehen sich über das Jahr oft gar nicht. Da freue man sich auf den Adventsnachmittag im Hotel Bareiss zum ausgiebigen Plausch, so die Sprecherin der Senioren, Renate Finkbeiner, als sie Hermann Bareiss für die Einladung dankte.

Sie machte zugleich deutlich, wie aufmerksam die Mitteltaler Senioren die Aktivitäten des Hotels verfolgten. Konkret nahm sie Bezug auf die alte Schule in Mitteltal: Die Mitteltaler seien dankbar, dass das alte Schulhaus zu neuem Leben erweckt wurde. Ein schmuckes Gebäude präsentiere sich nun unter dem Namen "Bareiss Akademie". Ein großer Teil der Senioren habe in diesem Gebäude die Schulbank gedrückt.