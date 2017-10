Baiersbronn Ann Vriend – Stimme klar wie Glas

Baiersbronn. Die im kanadischen Edmonton aufgewachsene Sängerin, Pianistin und Songwriterin Ann Vriend ist im Schaukelpferd keine Unbekannte. Bereits seit 2011 gibt sie regelmäßig hier Gastspiele im Rahmen ihrer Tourneen durch Deutschland und Europa. Zurzeit ist sie für zwei Wochen gemeinsam mit dem Bassisten Reid Thiel unterwegs und stellt Songs aus ihrem aktuellen Album vor. Dabei konnte sie viele altbekannte Gesichter unter den Konzertbesuchern begrüßen. "So leise war es hier drin noch nie", stellte der Inhaber des "Schaukelpferds", Jürgen Schulzke, verwundert fest, während die Gäste rund um den Tresen aufmerksam an den Lippen der charmanten Kanadierin klebten und nicht nur der Musik, sondern auch den Texten folgten, die an Paul Simon oder auch an Leonhard Cohen erinnern.

Ann Vriend, die maximal 70 deutsche Wörter kennt und daraus kein Geheimnis macht, aber weitgehend ihre Gigs in englischer Sprache anmoderiert, meinte, es sei so leise, dass sie ihre eigenen Wimpern klimpern höre. Sie sang gleich zu Anfang "It’s already Happening" und "Real Love" aus ihrer neuen Platte, gefolgt von "Invisible You" und dem neuen Song "All I Can". Dabei animierte sie die Gäste zum Mitklatschen und präsentierte ein Lied, das ihre Nachbarschaft thematisiert. Ihre Musikvielfalt repräsentierte mehrere Genres. Die Titel wechseln zwischen Pop, Soul, Blues und Country, sind mal laut und dann wieder leise und sanft.

Für alle Jeff-Buckley-Fans streute sie den Song "You Missing Out" ein. Bei "You’re the One" ließ sie das Publikum den Refrain mitsingen. Ihre Stimme, so klar wie Glas, mit großem Volumen und der Intensität einer Aretha Franklin hat das Zeug, auch große Hallen und Säle zu füllen und stieß bisweilen im Schaukelpferd an Grenzen.