Baiersbronn Anhänger "made im Schwarzwald" gefallen

Baiersbronn/Mitteltal. Das unter dem Namen "Müller-Mitteltal" bekannte Traditionsunternehmen produziert auf einer rund 35 000 Quadratmeter großen Fläche jährlich etwa 1200 Anhänger und liefert diese in alle Teile der Erde. Das Familienunternehmen wird von Oliver und Natascha Hartleitner geführt. Seniorchef Peter Hartleitner steht den beiden noch unterstützend zur Seite. 160 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen derzeit.

"Wir haben rund zwei Millionen Euro in den Neubau unserer 1100 Quadratmeter großen neuen Halle investiert. Dies ist ein weiteres Bekenntnis zum Standort in Mitteltal und der nächste Schritt in die richtige Richtung", betont Geschäftsführer Oliver Hartleitner voller Stolz.

Das Hauptabsatzgebiet der produzierten Anhänger liegt nach wie vor in Deutschland und in den angrenzenden Nachbarländern, doch auch auf den Fidschi Inseln oder in Japan fahren die Qualitätsfahrzeuge "made im Schwarzwald".