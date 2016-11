Baiersbronn Anbau ist fertig

Rund 1,9 Millionen Euro hat der Anbau gekostet. Der neue Hallenteil hat ein Gesamtvolumen von 5800 Kubikmeter und eine Nutzfläche von rund 640 Quadratmeter. Die Halle kann als Sportstätte und als Aula für die angrenzende Realschule und die Werkrealschule genutzt werden. So bietet die Halle auch eine Bühne, die bei Bedarf aufgebaut werden kann. Der TV Baiersbronn hat mit einer Gesamtinvestition von 110 000 Euro zur Realisierung des Projekts beigetragen.

Der TV übernimmt am Samstag auch die Bewirtung im TV-Treff und gestaltet ein buntes Programm. In der alten Halle stehen von 11.45 bis 21.15 Uhr Handballspiele an. Im Anbau treten ab 14 Uhr die Zumba-Kids auf, ab 14.30 Uhr sind das Eltern-Kind-Turnen und die Vorschulkinder am so genannten Multi-Motion-Center an der Reihe. Bodenturnen mit den Nachwuchsturnerinnen heißt es dann ab 15 Uhr. Bei Interesse können auch die umgebauten Räume des Schulzentrums besichtigt werden.