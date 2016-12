Baiersbronn An Vielfalt kaum zu überbieten

Die kleinen Sänger des Abends eroberten erneut die Bühne und wohl auch die Herzen der Zuhörer mit ihren kurzen Lesungen und Liedern aus dem Weihnachtsmusical "Stern über Bethlehem" von Markus Hottiger. Unter dem Kerzenschein des großen Adventskranzes, der zwischen den festlich dekorierten Christbäumen hing, tönten die hellen Kinderstimmen durch die Halle. "Maria und Josef" und "Stern über Bethlehem" waren zwei der Lieder, die mit viel Freude und kindlicher Begeisterung vorgetragen wurden. Unter der Leitung der beiden Dirigentinnen Anja Klumpp und Stefanie Züfle präsentierten die jungen Sänger und Sängerinnen eine passende Mischung aus modernen Liedelementen und kindlichem Kirchengesang. Geschwungene Leuchtsterne und die professionelle Beleuchtung der Schwarzwaldhalle trugen zum guten Gelingen des Auftritts bei, für den es viel Applaus gab.

Stimmgewaltig und festlich gekleidet trat der Männerchor auf und begann mit dem Beethoven-Werk "Gott ist mein Lied" unter der Leitung von Dirigent Gunter Mauer. Die Männer überzeugten auch mit weiteren Stücken und zeigten ein gelungenes Beispiel für traditionellen Männerchorgesang.

Die Orchesterbeiträge waren getragen von klangvoller Leichtigkeit, aber zuweilen auch von dramatischer Schwere. Der zweite Satz (Largo) aus der neunten Sinfonie Antonin Dvoráks "Aus der neuen Welt" stimmte melancholisch. Die Herzen der Fans instrumentaler Musik schlugen höher, als das Orchester weitere Stücke anstimmte und mit der Egmont-Ouvertüre von Ludwig van Beethoven ein musikalisches Ausrufezeichen setzte. Schwungvoll dirigiert von Chris-Patrick Schöffler, gaben die Akteure alles und bereicherten das Konzert mit einem fulminanten Klangerlebnis. Imposant und beeindruckend war der große gemischte Chor, der einen stimmgewaltigen Auftritt hinlegte und unter der engagierten Leitung seines Dirigenten Tobias Jost zu stimmlichen Höhenflügen ansetzte, unter anderem bei "Als die Welt verloren", gesanglich begleitet von Sopranistin Verena Seid.

Internationales Flair

Klavier und Trompeten begleiteten das Händel-Stück "Jauchzet Erwählte". Internationales Flair zog ein mit dem englischsprachigen "Unto us a Boy is born", einem langsamen Stück mit viel Tiefgang. Das große Finale kam nach 90 Minuten und wurde gemeinsam von Orchester und Chor gestaltet. Mit "Candlelight Carol" von John Rutter verabschiedeten sich die Musiker und ließen keinen Zweifel an der Klasse, die sie geboten hatten. Lohn war lang anhaltender Applaus, und die geforderte Zugabe wurde von allen Mitwirkenden gegeben.