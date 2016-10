Baiersbronn Am Ende geht es um Leben und Tod

Brigitte Glaser wurde in Köln geboren und wuchs im Schwarzwald auf. Sie studierte in Freiburg Pädagogik. Heute lebt sie in Köln und ist als Medienpädagogin in der Erwachsenenbildung tätig. Ihr Debüt gab sie 1996 als Co-Autorin des Romans "Kölsch für eine Leiche". Von 2001 bis 2008 war sie Autorin der Stadtteilkrimis "Tatort Veedel" des Kölner Stadt-Anzeigers.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro inklusive Getränke. Eine Anmeldung bei Bücher Burkard unter Telefon 07442/813 50 oder per E-Mail an info@buecher-burkard.de ist erforderlich.