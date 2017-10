Baiersbronn-Obertal. Der letzte "Tag des historischen Handwerks" der Saison im Kulturpark Glashütte Buhlbach findet am Sonntag, 15. Oktober, statt. Von 13 bis 17 Uhr führt Dieter Walz aus Waldorf bei Altensteig, gelernter Schmied und Schlossermeister, Schmiedearbeiten vor. Neben der Vorführung erzählt er Interessantes über den Beruf des Schmieds und erklärt, wie wichtig der Schmied in der Vergangenheit war. Hergestellt werden unter anderem Dekoartikel für Zuhause, die auch erworben werden können. Die Teilnahme am Handwerkertag ist im regulären Kulturpark-Eintritt enthalten. Neben dem historischen Handwerk können Besucher der Glashütte eine Zeitreise durch 250 Jahre Glasherstellung im Schwarzwald erleben. In den beiden letzten Original-Glashüttengebäuden des Schwarzwalds aus dem 18. Jahrhundert informierten zwei Dauerausstellungen über die alltägliche Arbeits- und Lebenswelt der Glasmacher sowie über Daten und Fakten rund um die Historie der Glashütte Buhlbach.