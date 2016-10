Baiersbronn Alte Stücke neu interpretiert

Baiersbronn. Das Konzert der Steelyard Blues Band sorgte in der "Kellerassel" für ein volles Haus: Nicht nur die Sitzplätze waren voll besetzt, auch zum Stehen war nicht mehr viel Platz übrig. Unter den Zuhörern befanden sich viele Stammgäste und Blues-Liebhaber, die die Steelyard Blues Band noch vom letzten Mal, als sie in der Kellerassel spielten, kannten.

Die Band spielte einen knappen Meter vor der ersten Reihe und zog das Publikum von Beginn an mit: die Konzertbesucher tanzten, klatschten mit und jubelten. Viel Moderation gab es nicht. Die Band musizierte lieber, statt Lieder lange anzukündigen. Das war auch gar nicht nötig: Die meisten Zuhörer erkannten die Stücke, und nicht wenige konnten sogar den Text mitsingen. Die Band spielte die Klassiker "I’m so glad" von Cream, "Jumpin’ Jack Flash" von den Rolling Stones und "Going up the Country" von Canned Heat – so gut, dass sich mancher in die Zeit der Blues-Rock-Legenden zurückversetzt fühlte. Die Band interpretierte die alte Musik neu mit eigenen Arrangements und herausragenden Improvisationssoli.

Die entspannte Art der Band passte gut in die "Kellerassel". Die Musiker fühlten sich auf ihrer Bühne sichtlich wohl. Besonders für Eindruck sorgte Frontsängerin Sara Cotton. Ihre rauchige Stimme konnte in einem Moment weich klingen und im nächsten laut röhren, sodass sie den großen Vorbildern in Nichts nachstand. Doch sie beeindruckte nicht nur durch ihren Gesang: Sara Cotton spielte neben Gitarre auch Piano und Querflöte. Am Ende packte sie sogar ein Saxofon und eine Mundharmonika aus. Wer dachte, dass die Puste zum Singen nun nicht mehr reicht, der täuschte sich: Sara Cotton sang und spielte abwechselnd – auf hohem Niveau. Die verschiedenen Instrumente sorgten für Abwechslung und gaben der Musik immer wieder einen neuen Klang.