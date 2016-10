Baiersbronn Alte Biergläser für die Glashütte

Kneißler hatte die etwa 17 Zentimeter hohen Gläser auf einem Flohmarkt in Freudenstadt vor fast 20 Jahren erstanden und ist sich sicher, dass die Gläser keine Nachbildung sind. Er hat sich in einem Schriftwechsel mit Fachleuten und durch eigene Recherchen bemüht, mehr über die Herkunft der beiden Gläser zu erfahren.

Zudem ist Kneißler ein Kenner von altem Glas und Experte im Aufspüren und Dokumentieren ehemaliger Waldglashütten in der Region. Darüber hat er bereits zahlreiche Veröffentlichungen verfasst. Die beiden Gläser, sogenannte Fußbecher, gehörten einst zu einem "Biersatz", der – bestehend aus zumeist sechs Gläsern und einer Kanne – im späten 19. Jahrhundert gefertigt wurde. Die weiße Emailmalerei auf antikgrüner Farbe wurde volkstümlich Schneemalerei genannt.

Immerhin sei bekannt, dass schon etwa 30 Jahre früher in Buhlbach mehrere Bierglasformen gefertigt wurden: Bierhumpen, Bierkanne, Bierrömer, Bierschoppenglas, Bierkelche und Ähnliches. Deshalb könne man sagen, dass in Buhlbach in der Blütezeit der Glashütte mit Sicherheit auch Biergläser in einer Form wie die beiden erhaltenen Exemplare gefertigt worden seien, so Kneißler.