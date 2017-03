Baiersbronn Akkordeonorchester mit neuem Probenkonzept

Dirigent Waldemar Scheliga freute sich über die intensive Zusammenarbeit mit Spielern anderer Orchester in den vergangenen zwei Jahren, die gut funktioniert habe. Ab diesem Jahr gibt es eine gemeinsame Probenarbeit mit Pfalzgrafenweiler. Dadurch ergeben sich neue Perspektiven für die Zukunft des Orchesters. Im Dezember 2017 plane er aufgrund des großen Erfolges vor zwei Jahren wieder ein Kirchenkonzert, so Scheliga.

Musiklehrer Jürgen Bortloff berichtete über die Entwicklung der Jugendarbeit der Musikschule des Akkordeonorchesters Mitteltal-Obertal. Die Musikschülerinnen Rossi Bross und Johanna Günter waren bei verschiedenen Wertungsspielen erfolgreich. In den nächsten Wochen will Bortloff ein Ensemble aus Musikschülern verschiedener Vereine zusammenstellen. Kassiererin Stefanie Hoferer berichtete über zwei erfolgreiche Jahre. Aufgrund von Spenden wurde in beiden Jahren ein Gewinn erzielt. Die Kassenprüfer Bärbel Meyer-Böhringer und Jürgen Seiß bescheinigten Stefanie Hoferer eine tadellose Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands und die Neuwahlen leitete Jochen Haab. Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen im Vorstand.

Auch Ehrungen standen an. Eine besondere Ehrung gab es für Jochen Faißt und Jochen Stoll. Arthur Wollensak, DHV-Bezirksvorsitzender Freudenstadt-Rottweil, ehrte die beiden Urgesteine des Vereins mit der silbernen Ehrennadel des Deutschen Harmonikaverbands (DHV) für 40-jährige Mitgliedschaft. Jens Bürkle, Jochen und Christine Haab wurden für 25 Jahre vom Verein geehrt. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Matthias Dörfer.