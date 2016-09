Baiersbronn. Wegen der Baiersbronn Classic von Donnerstag, 22., bis Sonntag, 25. September, gibt es Änderungen in der Verkehrsführung. Dies teilt das Ordnungsamt mit. Die Rosenplatzstraße sowie die Parkplätze entlang des Rosenplatzes sind von Mittwoch bis Sonntag zwischen Zufahrt Tiefgarage und Bildstöckleweg gesperrt. Der Parkplatz beim Wilhelm-Münster-Platz wird am Sonntag von 8 bis 18 Uhr gesperrt. Der Parkplatz beim Freibad Baiersbronn wird am Donnerstag und Freitag als Sammel- und Aufstellplatz für die teilnehmenden Fahrzeuge benötigt und deswegen gesperrt. Ebenfalls sind der Bildstöckleweg und die Wilhelm-Münster-Straße sowie die B 462 am Donnerstag und Freitag von der Rallye betroffen. Es kann zu Behinderungen kommen. Das Seehaldebergsträßchen wird am Freitag zwischen Grünem Plätzle und Kniebis als Einbahnstraße in Richtung Kniebis ausgewiesen. Die Forbachstraße wird am Sonntag wegen des verkaufsoffenen Sonntags, der parallel zum Oldtimertreff stattfindet, gesperrt. Am Samstag, 24. September, wird die Landesstraße 401 zwischen Obertal und Ruhestein von 8 bis 18 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Freudenstadt.