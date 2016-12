Baiersbronn Adventliche Stimmung

Mit festlichen Klängen eröffnete Stefan Mohos den Nachmittag. Hans Geiger, der Leiter des Teams, begrüßte besonders Pastoralreferent Dominik Weiß und Pfarrer Ulrich Sältzer sowie Wolfgang Pfau, Geschäftsführer der Diakoniestation Baiersbronn. Ortsvorsteher Erwin Zepf überbrachte Grüße von Bürgermeister Michael Ruf.

Dominik Weiß führte mit einer kurzen Andacht die Gedanken in Richtung Weihnachten. Wolfgang Pfau stellte die Arbeit und die Leistungen der Diakonie vor, die in verschiedensten Lebenslagen Hilfe leistet und unterstützt.

Mit dem Gedicht "Die vier Kerzen am Adventskranz" wünschte Hans Geiger, dass niemand die Hoffnung verliert, wenn er in der Zeit der Feiertage auch einmal allein sein muss. Mit Unterstützung von Stefan Mohos wurden nochmals besinnliche Lieder gesungen. Ein Dank ging an Niko Züfle für die schönen Weihnachtssterngestecke von der Gemeindegärtnerei.